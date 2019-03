© foto di Federico De Luca

Niente conferenza stampa per Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta. Al suo posto, alla viglia del match contro la Fiorentina, ha preso la parola l'allenatore in seconda degli orobici Tullio Gritti: "Sicuramente sarà una partita difficile come quella di mercoledì: credo che ne scaturirà una bella partita come in coppa. Anche nella gara d'andata avevamo avuto occasioni e tenuto in mano il gioco: poi le partite come queste vengono risolte dagli episodi. Il fatto di giocare in casa ci dà qualcosa in più perché i nostri tifosi sono speciali nello spingere la squadra. Conosciamo bene la Fiorentina e le sue qualità: mi aspetto una partita equilibrata. Mancano 13 partite, adesso parte la volata per tutti: sicuramente gli scontri diretti diventano partite importantissime. Astori? Era una persona eccezionale: è un patrimonio di tutto il calcio nazionale".