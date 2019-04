Atalanta, idea Pioli in caso di partenza di Gasperini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle pagine del QS-La Nazione si parla anche di Stefano Pioli e del suo futuro. Nel caso Gasperini lasciasse l'Atalanta per andare altrove - lo cerca la Roma - l'ex tecnico della Fiorentina sarebbe il sostituto numero 1 per la panchina bergamasca il prossimo anno. Così come anche l'Udinese valuta il profilo di Pioli in caso di addio di Tudor a fine stagione: le manovre sulle panchine d'Italia sono già cominciate.