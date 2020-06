Atalanta, il dg Marino: "Tre mesi di guerra, ora ripartiamo con la tigna da bergamaschi"

Ai microfoni di Sky Sport, il dg dell'Atalanta Umberto Marino ha commentato il ritorno in campo dei nerazzurri, in una delle città italiane più colpite dal Covid-19: "Oggi non è una ripartenza banale, ma vale per tutta la città e il territorio. Abbiamo vissuto tre mesi di guerra, oggi deve essere un punto di rinascita. L’Atalanta è nel Dna dei bergamaschi. Non è facile, dirigenti, staff e calciatori hanno vissuto mesi con grande apprensione. Ma c’era grande forza di ripartire, fa parte della tigna dei bergamaschi.

