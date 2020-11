Atalanta, il ds Sartori: "Non siamo più alternativa alle big. Mercato? Non ci pensiamo"

Il ds dell'Atalanta Giovanni Sartori, prima della partita con l'Inter si è soffermato ai microfoni di Sky Sport: "Di solito c'è qualcun altro alle interviste, oggi è toccato a me. Mi hanno trascinato di forza (ride, ndr). In più non posso andare a vedere le altre partite vista la situazione, e questo mi dispiace".

I nuovi acquisti?

"La mancanza della preparazione ha ritardato l'inserimento dei nuovi. I 40 giorni di solito aiutano, quest'anno purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di farli. In più giocando ogni 3 giorni la preparazione alla partita non è settimanale ma di due giorni: tutto questo ha ritardato l'inserimento dei nuovi acquisti".

Il suo futuro e i giovani?

"Io sto bene dove sono, parliamo della partita. Veniamo da due sconfitte e abbiamo voglia e necessità di riprendere il nostro cammino. Stiamo notando quotidianamente il fatto che l'Atalanta oggi non è più alternativa alle grandi squadre. Anche i giovani vengono molto più volentieri da noi".

I troppi attaccanti bravi?

"Vediamo da qua al mercato che valutazioni fare. Ci sono ancora tante partite, tra cui le 3 fondamentali di Champions. Il mercato è l'ultimo dei nostri problemi, invece viviamo il campo per arrivare ai nostri obiettivi".