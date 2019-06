Atalanta, il primo acquisto sarà una conferma: Pasalic vicino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Mario Pasalic e sulla volontà dell'Atalanta di confermarlo a Bergamo. Ventiquattro anni, quarantadue presenze totali in stagione con otto gol realizzati, è quello dei gol pesanti. Uno che Gian Piero Gasperini vorrebbe ancora all'Atalanta: per questo il club di Percassi è al lavoro con il Chelsea per trovare un accordo a cifre più basse rispetto ai 15 milioni inizialmente pattuiti per il riscatto.