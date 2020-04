Atalanta, il Tottenham allontana le voci su Gollini. Lloris rimarrà a Londra

vedi letture

Il Tottenham non vuole separarsi da Hugo Lloris. Una conferma che arriva direttamente dal Mundo Deportivo: il quotidiano spagnolo ha sottolineato le smentite del club londinese sull'eventuale interesse per Pierluigi Gollini. Mourinho considera il portiere francese un elemento fondamentale della rosa e non ha nessuna intenzione di cederlo. Lo Special One - si legge - non ha dato ordine a nessuno del suo staff di cercare un sostituto del portiere 33enne. L'Atalanta tira un sospiro di sollievo, gli Spurs, almeno per il momento, non tenteranno l'assalto all'estremo difensore nerazzurro.