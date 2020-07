Atalanta in ambasce, Parma superiore: al 45' è 1-0 con gol di Kulusevski

vedi letture

Primo tempo in ambasce per l'Atalanta contro il Parma, con i nerazzurri che non riescono a pungere praticamente mai dalle parti di Sepe. Meglio invece gli uomini di D'Aversa, bravi nel ribaltare l'azione con i velocisti Kulusevski-Gervinho-Caprari davanti. Così l'uno contro uno sistematico da parte dei nerazzurri porta un dispendio di energie gravoso e afflittivo per i tre dietro.

Così le occasioni sono praticamente solo per il Parma, con Kulusevski che prima trova un grandissimo corridoio per Barillà, con Gagliolo che davanti a Gollini gli spara addosso. Poi lo stesso svedese a cambiare passo su Caldara, rientrare sul sinistro e colpire il palo a Gollini battuto. La velocità di Gervinho è un fattore, in particolare a due minuti dalla fine: la discesa dell'ivoriano mette zizzania, Sutalo sbaglia l'intervento e favorisce Kulusevski che, da dentro l'area, firma l'1-0 con cui si chiude il primo tempo.