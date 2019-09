© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mai avrei pensato di fare dieci campionati di fila in Serie A. Per questo dico ancora, ogni anno, “Vediamo di salvarci”. Abbiamo fatto le elementari, le medie, le superiori e ora siamo arrivati all’università". Antonio Percassi, patron dell'Atalanta, parla così a La Gazzetta dello Sport in vista dell'esordio in Champions League: "Gomez? Lo vedremo a Zagabria, me lo sento. E comunque lui forse ci ha abituati anche troppo bene: io sono già molto contento di quello sta facendo".

Sul girone (con Dinamo Zagabria, Shakhtar e City) Percassi ammette: "Possiamo giocarcela, anche se la partita forse decisiva in Ucraina è la più delicata del calendario. Ma occhio: le altre sono più preparate di noi alla Champions, dove l’esperienza fa la differenza".