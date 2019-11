Atalanta-Juve, i convocati di Sarri: out CR7, Rabiot e Alex Sandro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Confermata l'assenza di Cristiano Ronaldo, in casa Juventus contro l'Atalanta mancheranno anche Rabiot e Alex Sandro: i bianconeri hanno infatti diramato la lista dei convocati. Sono 20 i calciatori a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida agli orobici, in programma domani alle 15.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Bernardeschi, Bentancur.

Attaccanti: Dybala, Douglas Costa, Higuain.