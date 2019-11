© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simon Kjaer, difensore dell'Atalanta, ha parlato dal ritiro della propria nazionale sul suo periodo. "Ho avuto minutaggio, anche se non ho giocato nelle ultime tre partite. Il mio corpo sta bene, ciò è davvero positivo. Non c'è bisogno di preoccuparsi per me, sono pronto e non vedo l'ora di giocare. Posto garantito? Non ci possono essere nel calcio, la difesa a tre è diversa da quella in cui ho giocato l'anno scorso. C'è un periodo di apprendistato e ci sta, ma anche l'allenatore sa che voglio giocare."