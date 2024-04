L'agente di Kjaer conferma: "Lascerà il Milan in estate alla scadenza del contratto"

Il prossimo 30 giugno, alla scadenza del suo attuale contratto con il Milan, l'esperto difensore danese Simon Kjer darà l'addio alla società rossonera. Vi avevamo già raccontato lo scenario nei giorni scorsi, a dare una definitiva conferma in merito all'addio arrivano anche delle parole del suo procuratore, Mikkel Beck.

L'agente di Kjaer, intervistato dal quotidiano danese Bold, spiega: "Il suo contratto scadrà questa estate, poi Simon lascerà il Milan. Non c'è nessun dramma, le parti condividono e c'è comprensione delle reciproche volontà. È solo il naturale addio a un club in cui Simon gioca, ed ama farlo, da quattro anni. Sembra arrivato il momento giusto, un giorno mi disse che avrebbe voluto giocare con il Milan: è riuscito a realizzare il suo sogno e nel modo più bello. I rossoneri sono il club in cui Simon ha giocato più partite...", sottolinea.

Prosegue e conclude Beck: "Per Simon è una situazione perfetta, giocherà l'Europeo in estate e poi sarà libero di trasferirsi dove vuole. Lui vorrebbe poter scegliere liberamente dove sarà la prossima avventura, per lui e per la sua famiglia. Non mi aspetto tempistiche rapide nel caso di Simon, a differenza per esempio di Giroud. Quando Simon è arrivato al Milan, la società era nella metà bassa della classifica. Sognava di riportare il club ai vertici del calcio italiano: ha vinto un campionato, si è stabilizzato. Fino ai vertici dell'Europa, lo scorso anno ha giocato le semifinali di Champions League. Oggi è infortunato, però dovrebbe essere in grado di aiutare il Milan nel finale di stagione, per preparare l'Europeo".