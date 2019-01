© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta Dejan Kulusevski, fresco d'esordio in Serie A nella vittoria di Frosinone, ha raccontato le sue emozioni ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Il sogno è diventato realtà. Quando il mister mi ha chiamato per entrare, mi sono sentito subito pronto. Poi una volta in campo ho sentito 100 kg nelle gambe. Sono davvero felice, adesso arriva il bello. Voglio far vedere che sono in grado di aiutare l'Atalanta".