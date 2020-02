vedi letture

Atalanta, la Roma avanti 5-1 con gli ex. Ma in campo esulta Gasperini

Atalanta-Roma, sfida di ex, tanti gol e storie che si intrecciano tra di loro. Sono molti i nomi che hanno vestito le due casacche: per quanto riguarda la Roma Spinazzola, Zappacosta, Cristante, Mancini e, ultimo in ordine di arrivo, Ibanez. In casa Atalanta soltanto Rafael Toloi è passato prima dai giallorossi, per un totale di 5-1 in favore dei capitolini.

Sul campo, però, è Gian Piero Gasperini ad avere la meglio: in 7 gare alla guida dell'Atalanta sono arrivate 3 vittorie e 3 pareggi contro la Roma, soltanto in un'occasione Dzeko e compagni sono riusciti a far male alla Dea.

GLI EX DI TURNO - I rapporti tra le due società, soprattutto sul mercato, sono ottimi. La Roma ha strappato agli orobici Gianluca Mancini, difensore centrale di prospettiva che si è adattato al meglio al gioco di Fonseca. Negli anni sono arrivati anche Spinazzola, Zappacosta, Cristante e Ibanez: il brasiliano non ha mai convinto Gasperini, mentre Petrachi ha deciso di puntare tutto sul centrale classe 1998. A Bergamo, invece, c'è solo un giocatore dal passato giallorosso, ovvero Rafael Toloi: 5 presenze in totale, da gennaio a giugno 2014.

ATALANTA 'ANTI'-ROMA - In tema di ex sono in vantaggio i capitolini, ma sul campo è ancora Gian Piero Gasperini a trionfare. Il tecnico nerazzurro, dopo un score non proprio fortunato, da quando è alla guida dell'Atalanta ha cancellato - seppur parzialmente - i suoi precedenti contro la Roma: in 7 partite disputate ha conquistato 3 successi e 3 pareggi, con una sola sconfitta. Non solo, ogni volta che le due squadre si incontrano va in scena il "festival del gol": 13 le reti di marca nerazzurra, 11 quelle a firma capitolina. Spettacolo, grandi giocate e una sfida Champions League che promette le solite vecchie emozioni.