Atalanta, la solidarietà dei tifosi dell'Eintracht: "Bergamo mola mia"

vedi letture

Il gemellaggio tra i tifosi dell'Atalanta e quelli dell'Eintracht è un legame ormai consolidato da anni. Tra i tanti messaggi di solidarietà non poteva mancare quello da parte dei supporter tedeschi, i quali hanno preparato uno striscione in bergamasco: "Bergamo mola mia", apparso nelle scorse ore in città. Una scritta che in dialetto significa "non si molla nulla" è che è diventato simbolo di questo periodo particolarmente difficile che sta attraversando la regione Lombardia e tutto il paese.