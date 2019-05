Atalanta-Lazio, all'intervallo è 0-0. Bastos graziato e sostituito

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

E' finito 0-0 il primo tempo di Atalanta-Lazio, atto finale della Coppa Italia 2019. Una frazione giocata più sul filo dei nervi e sul susseguirsi di interventi fallosi, che l'hanno fatta da padroni nel finale.

Indecifrabili i primi 20 minuti. Una fase di studio che è andata ben oltre le battute iniziali del match: La Lazio ordinata ma con pochi spunti, l'Atalanta che ha sentito il peso del match: ripartiva con la solita furia, ma con meno precisione. E senza riuscire a imbeccare coi tempi giusti Duvan Zapata.

Un colpo di testa di Lucas Leiva su un cross tagliente di Lulic la prima vera occasione del match. Una spizzata che ha fatto da preludio all'episodio più controverso della prima frazione, il batti e ribatti nell'area biancoceleste andato in scena al 26esimo per fallo di Bastos (per l'occasione anche ammonito). Sullo spiovente di Gomez, prima una deviazione di De Roon finita sul palo, poi una palla svirgolata da Zapata, un altro tiro del centrocampista olandese (intercettato col braccio da Bastos) e, infine, un colpo di testa di Duvan di poco a lato. Tutto in pochi secondi, tutto bene per la Lazio, anche la decisione dell'arbitro che - dopo un consulto col VAR Calvarese - ha deciso di non sanzionare Bastos, e quindi di non dare rigore all'Atalanta.

Episodio controverso, che ha dato ulteriore carica agonistica alla prima frazione: Inzaghi capisce che Bastos è in difficoltà e lo richiama in panchina, La Lazio prova a reagire e con Correa costringe Masiello a un intervento da cartellino giallo. E' però l'Atalanta la squadra che ha controllato più e meglio la prima frazione, un tempo che a pochi minuti dal termine ha visto anche Duvan svettare su pennellata di Ilicic: pallone sopra la traversa, 0-0 e tutti negli spogliatoi.