Atalanta-Lazio, mano di Bastos: immagini arrivate in ritardo al VAR

Le polemiche relative al calcio di rigore non assegnato all'Atalanta ieri sera nella finale di Coppa Italia contro la Lazio continuano a tenere banco e il giornalista Rai, Marco Lollobrigida, telecronista e presente ieri all'Olimpico, attraverso il proprio profilo Twitter, ha spiegato quello che sarebbe successo: "Spiegazione su cosa è successo ieri in TIM Cup: le immagini del fallo di mano di Bastos sono arrivate in ritardo al VAR, il gioco era già ripreso e per regolamento Calvarese non poteva più richiamare l’attenzione di Banti".