Atalanta, le eurorivali: Ajax da record, 13-0! Liverpool e Midtjylland balzano in testa

Clamoroso risultato in Eredivisie dove l'Ajax, prossimo avversario dell'Atalanta, è riuscito a battere 13-0 il Venlo in trasferta. Già il primo tempo si era concluso sullo 0-4 per i lancieri che nella ripresa, complice l'espulsione di Kum che al 53' ha lasciato i padroni di casa in dieci, si sono scatenati andando a segno per altre nove volte. Cinque gol per Traorè, doppietta per Huntelaar ed Ekkelenkamp, un gol a testa per Tadic, Anthony, Martinez e Blind. Ironia del destino, questo successo da doppia cifra arriva esattamente 10 anni dopo lo storico PSV Eindhoven-Feyenoord 10-0. Per la cronaca questo è il successo col massimo scarto per l'Ajax in Eredivisie anche se non il massimo scarto in assoluto per i lancieri, avendo vinto 14-0 contro i lussemburghesi del Differdange, nel 1984. Per la cronaca in quell'incontro fece cinque reti un certo Marco van Basten mentre Ronald Koeman ne fece tre.

Il Liverpool torna a vincere in campionato dopo un pareggio e un ko nelle ultime due gare. 2-1 ad Anfield contro lo Sheffield United, agganciando i cugini dell’Everton in vetta alla classifica, complice il ko dei Toffees a Southampton. I reds ribaltano lo svantaggio iniziale, con un rigore di Berge contestato da Klop, con Roberto Firmino e Diogo Jota.

Gran colpo del Midtjylland, che vince sul campo della capolista Brondby e lo scavalca in classifica. 3-2 il finale al termine di una clamorosa rimonta, con gli avversari in vantaggio 2-0 fino al 61'. Dreyer avvia la rimonta al 62', Sisto pareggia i conti al 73'. All'80' Brondby in dieci uomini e Midtjylland che mette la freccia al quarto minuto di recupero con Sviatchenko.