Atalanta, Marino: "Giocare la Champions a Bergamo è il grande sogno dei Percassi"

A pochi minuti dalla sfida contro l'Inter, che mette in palio il secondo posto in classifica, il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni: "Disputare la Champions a Bergamo è il grande sogno della famiglia Percassi. C'è u gruppo di professionisti che ci sta lavorando, questo è l'obiettivo. Ilicic lo volevamo recuperare per il fiale di stagione. Probabilmente non sarà così, ma Josip sa che la squadra lo aspetta a braccia aperte, la città lo ama, è un bergamasco".