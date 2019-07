Atalanta, Masiello: "Champions? Bergamo si fermerà, siamo curiosi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta Andrea Masiello ha parlato così ai canali ufficiali della Dea a margine della tournée in Inghilterra: "Stiamo facendo un programma di lavoro importante, sappiamo che c'è da faticare, ma la squadra si sta preparando bene. Sappiamo che ci aspetta una grande anno e cercheremo di farci trovare pronti".

Come si stanno inserendo i nuovi?

"Questo è un bel gruppo, lavoriamo insieme da tanto tempo. I nuovi si sono subito inseriti bene, c'è una bella armonia ed è giusto così. Quando entriamo in campo facciamo i bravi ragazzi, fuori è anche bello scherzare e divertirsi".

La tournée in Inghilterra?

"Abbiamo perso la prima gara con lo Swansea, ma il primo tempo magari sarebbe potuto finire 3-0 per noi. L'importante è che abbiamo avuto minutaggio tutti e che non ci siano stati infortuni. I risultati di queste amichevoli sono fini a sé stessi, dobbiamo prima di tutto seguire ciò che dice il mister".

Sorteggio di Champions?

"Non importa chi capiterà, noi ci stiamo preparando bene. Poi fra un mese ci sarà il sorteggio di Champions, tutta Bergamo si fermerà e noi saremo pronti a fare ancora la storia di questo club, curiosi di vedere chi sarà il nostro avversario