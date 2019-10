Atalanta, Muriel: "Questo pareggio per noi è come una sconfitta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Dea al termine del 3-3 contro la Lazio: “Neanche noi riusciamo a spiegarci, abbiamo buttato via una partita che si era messa benissimo. Nel secondo tempo non abbiamo spinto più come avevamo fatto nel primo ed è successo quello che è successo. Due gol? Non è bello quando una partita così si pareggia o si perde, per noi questo pareggio è come una sconfitta dopo il 3-0 nel primo tempo. Loro sono stati bravi a ribaltarla e ad approfittare delle occasioni che hanno avuto”.

Sul Manchester City: “È una bella partita, vogliamo toglierci delle soddisfazioni anche in Champions e questa è una bella occasione. Sicuramente è una gara che tutti vogliono giocare, siamo preparati per farlo. Abbiamo pagato l’esordio nelle prime due gare, adesso abbiamo tutte le carte in regola per fare bene a Manchester”.