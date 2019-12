© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della SPAL, Igor, è finito nel mirino dell'Atalanta. A dirlo è La Gazzetta dello Sport che racconta come i nerazzurri possano essere interessati al brasiliano visti gli ottimi rapporti con il club ferrarese. In questo senso potrebbe esserci la chiave per un'opzione: il prestito di Barrow a gennaio, attaccante ideale per fare da coppia con Petagna. Igor piace anche per la duttilità, perché può fare l'esterno sinistro, in un ruolo che vedrà l'addio di Arana dopo le dichiarazioni rese in Spagna.