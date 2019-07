© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sondaggio dell'Atalanta per Kaan Ayhan. Come riporta Sky Sport, i nerazzurri in queste ore avrebbero preso informazioni anche sul difensore del Fortuna Dusseldorf. Il nazionale turco, classe 1994, viene considerato l'alternativa a Sergi Gomez del Siviglia per il dopo-Mancini. Su Ayhan, come raccontatovi da TMW, si è recentemente informato anche il Napoli.