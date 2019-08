Atalanta, occhi su Roger Martinez: il Club America chiede 15 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Atalanta è a caccia di rinforzi di spessore in vista della Champions: là davanti l’ultima idea porta a Roger Martinez (25) attaccante colombiano del Club America. La richiesta fatta è di quelle consistenti, 15 milioni, ma potrebbe diventare una risorsa in più in vista di una stagione ricca d’impegni, su tutti e tre i fronti, Europa, Coppa Italia e campionato. Ma non è tutto, perché dietro, le attenzioni si sono concentrate su Philipp Max (25), laterale mancino dell’Augsburg che potrebbe andare ad arricchire la rosa in quel reparto, corteggiatissimo dallo Schalke che tuttavia non può mettere sul piatto la partecipazione internazionale. Lo riporta il Corriere dello Sport.