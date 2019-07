Atalanta, occhio alle cessioni: Gosens, De Roon e Zapata obiettivi di mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il ritiro di Clusone alle porte, l'EuroDea si avvicina alla sua prima stagione in cui dovrà affrontare la Champions League. C'è tanta euforia intorno alla squadra, anche perché c'è la voglia di vedere il calcio giocato dopo una meritata pausa. Ma tra carichi di lavoro e questione stadio, ancora lontana dall'essere risolta, la compagine guidata da Gasperini dovrà fare attenzione soprattutto alle cessioni e agli assalti che le squadra, sia di A che estere, tenteranno di fare nei confronti dei gioielli nerazzurri.

Partiamo da Timothy Castagne e dalle sirene inglesi. Nelle ultime ore il Crystal Palace ha offerto 20 milioni di euro. Il calciatore piace molto alle eagles, ma ovviamente non sarà facile accettare una richiesta del genere. Proposte anche per Gosens, De Roon e Zapata, tutte dal Napoli. La società azzurra vuole arrivare soprattutto al colombiano, anche se lo stesso Percassi ha assicurato che il giocatore non se ne andrà da Bergamo in questa sessione di mercato.

Anche De Roon e Gosens sono incedibili, al momento un'eventuale cessione di elementi simili obbligherebbe i nerazzurri a tornare sul mercato per poter trovare rinforzi adeguati alla Champions League. Saranno settimane importanti per la compagine bergamasca, che vuole iniziare al meglio il ritiro estivo. Inoltre ci sarà la trasferta in terra inglese al termine del mese di luglio, altro banco di prova per iniziare al meglio la stagione. Momento importante non solo per gli acquisti, ma anche per chi rimarrà. Bisogna giocare una Champions League e la stagione, oltre ad essere esaltante, sarà molto lunga.