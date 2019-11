Atalanta, ok la Champions. Ora il derby per tornare a sorridere

Archiviata la vittoria contro la Dinamo Zagabria, l'Atalanta è tornata in campo per preparare la super sfida di sabato contro il Brescia. Un derby sentito, anzi sentitissimo. Sarà una gara fondamentale per la squadra di mister Gasperini che, a conti fatti, non vince da ben quattro gare di campionato. Due pareggi con Napoli e Sampdoria e le due sconfitte con Juventus e Cagliari, entrambe in casa: la corsa alla Champions League non è compromessa, ma ora è necessario tornare sui binari giusti per muovere la classifica ed uscire da questa mini-crisi di risultati.

OBBLIGO VINCERE - Sarà importante vincere per la classifica (è necessario non far scappare Roma e Cagliari), ma anche per l'importanza della partita. Trionfare in un derby genera entusiasmo che può veramente trascinarti anche nei prossimi incontri. Il mese di dicembre sarà fondamentale, nel giro di 30 giorni ci si gioca tutto contro Hellas Verona, Shakhtar, Bologna e Milan: quattro sfide complicate in cui non sarà semplice portare a casa il risultato. Un successo al Rigamonti aiuterebbe non poco dal punto di vista del morale, anche perché le prestazioni non mancano. Juventus e Dinamo, indipendentemente dal risultato, hanno evidenziato una squadra che sta pian piano maturando sotto molti aspetti, ora c'è bisogno anche del risultato.

FATTORE PAPU - La prestazione contro la Dinamo ha fatto spellare le mani a tutti i presenti a San Siro. Gara di personalità, complicato anche descriverne la bellezza: Gomez convince tutti in una delle partite più importanti in campo europeo, ora dovrà farlo anche nel derby. Campo difficile, ambiente ostile e partita che, salvo questioni imponderabili, sarà più sul piano fisico che su quello tecnico. Gomez sarà l'ago della bilancia non solo contro il Brescia, ma anche nel prossimo ciclo di gare. Per tornare al successo bisogna affidarsi a giocatori con qualità e carisma: attualmente il numero 10, considerando anche la forma fisica, ha parecchio da dare a questa squadra.