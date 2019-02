© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il difensore dell'Atalanta, Jose Palomino, ha parlato di mercato e non solo: "A gennaio è arrivata l'offerta del Boca ma la società ha detto no. Qui sono felice. Il rinnovo? Intesa raggiunta in serenità, ora siamo tutti carichi per i prossimi mesi. È il momento migliore della mia carriera e la chiamata in Nazionale sarebbe un sogno e la convocazione credo che sia vicina. Il campionato? Andiamo a Torino per vincere. La Champions sarebbe fantastica ma non pensiamo a un obiettivo preciso, vedremo alla fine".