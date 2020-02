vedi letture

Atalanta, Pasalic verso il riscatto. Al Chelsea 15mln per zero presenze in sei anni

Anche in Inghilterra trova conferma la decisione dell'Atalanta di esercitare il diritto di riscatto per Mario Pasalic, centrocampista croato arrivato in prestito dal Chelsea, per circa 15 milioni di euro. Un'operazione, questa, che il The Sun evidenzia come molto positiva per il club londinese. Il motivo è da ricercare nelle presenze di Pasalic con i Blues: zero in sei anni. L'attuale numero 88 della Dea è approdato a Stamford Bridge nel gennaio 2014 dall'Hajduk Spalato ma da quel momento non è praticamente mai stato un effettivo della società londinese. Prima dell'Atalanta il classe 1995 ha collezionato prestito ad ELche, Monaco, Milan e Spartak Mosca.