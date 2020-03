Atalanta, per Pasalic servirà un nuovo accordo con il Chelsea: 15 milioni sono troppi

Il Coronavirus ha scombinato i piani di diversi club di Serie A, tra cui anche l'Atalanta, che stava per riscattare Mario Pasalic per 15 milioni dal Chelsea, adesso deve fare i conti con i problemi economici derivati dallo stop al campionato e da tutto ciò che seguirà nel corso delle prossime settimane. Questo non vuol dire che la Dea rinuncerà al croato, ma solo che, per arrivare ad acquistare il suo cartellino, dovrà sedersi a un tavolo e discutere il prezzo del giocatore facendo i conti con un mercato che sarà sicuramente più povero rispetto al recente passato. A riportarlo è Il Corriere di Bergamo.