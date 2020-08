Atalanta-PSG, i convocati per la sfida ai francesi: fuori Ilicic e Gollini, presenti diversi giovani

Si avvicina per l’Atalanta un nuovo appuntamento con la storia: il 12 agosto alle 21 a Lisbona i nerazzurri affronteranno il Paris Saint Germain nella gara unica valevole per i quarti di finale di Champions League. Sono di oggi i convocati di Gasperini per la trasferta in terra portoghese, eccoli di seguito:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gelmi.

Difensori: Toloi, Caldara, Sutalo, Czyborra, Gosens, Guth, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer, Okoli.

Centrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Cortinovis, Gomez, Colley, Zapata, Piccoli.