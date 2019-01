© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovo in vista per Jose Palomino con l'Atalanta. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina il difensore, al centro di molte voci di mercato nelle ultime settimane, potrebbe presto firmare il prolungamento, con i nerazzurri che potrebbero far scattare l'opzione fino al 2023 appena sarà trovato l'accordo sull'ingaggio.