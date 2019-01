© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma subito in vantaggio a Bergamo, nella gara valida per il 21° turno di Serie A. Torna al gol Edin Dzeko, che al 3' sfrutta un bell'assist di petto in area di Zaniolo per freddare Berisha da distanza ravvicinata. Giallorossi avanti, Atalanta tramortita.