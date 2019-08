© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Sportiello al Toro come vice-Sirigu? Al momento soltanto una suggestione di mercato, anche perché non ci sono ancora stati contatti diretti con l'Atalanta. Ai microfoni di TorinoGranata.it lo ha confermato Giovanni Sartori, responsabile dell'Area Tecnica alla Dea: "Io il Toro è tanto che non lo sento, nè per lui nè per altri". Da una parte c'è la volontà del portiere che dopo una stagione tra luci e ombre al Frosinone è in cerca di riscatto. Dall'altra l'esplosione di Pierluigi Gollini che ha 'costretto' l'Atalanta a cedere Berisha alla SPAL e ormai veste i gradi del titolare.