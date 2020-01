Atalanta schiacciasassi: al 45' è 3-0 contro il Parma

Fonte: Dall'inviato a Bergamo

L'Atalanta è un rullo compressore. A fine primo tempo il tabellino recita 3-0, con i gol di Gomez, Freuler e Gosens. Come con la Lazio, quarantacinque minuti di superiorità tecnica assoluta.

I primi minuti sono di superiorità territoriale, dove si intravede il canovaccio del match. L'Atalanta che sosta quasi perennemente nella metà campo avversaria, il Parma prova il contropiede quasi sistematico, tanto che spesso è Sepe che innesca Kulusevski sulla corsa, in un uno contro uno costante con Palomino. L'argentino se la cava bene, pur con un paio di situazioni di difficoltà. Al primo break di Toloi c'è il vantaggio: palla che corre verso il centro a Gomez che arresta e sfodera il sinistro che batte Sepe per l'1-0. Conclusione imparabile che muore sotto la traversa.

Il risultato sbloccato non cambia l'inerzia della partita, perché poi è Ilicic, in quattro occasioni, ad andare vicino al raddoppio. Due volte Sepe para a terra, la terza deve mandare in angolo con un intervento alla Superman. Dall'altra solo Barillà, con un rasoterra in contropiede, scalda i guanti di Sportiello. La differenza è palpabile, tanto che il 2-0 sembra solo una formalità: Freuler penetra portando il pallone, dai e vai con Gomez al limite, tocco sotto a togliere Sepe dalla traiettoria.

Nulla cambia dopo il secondo gol, perché il Parma prova a cercare campo, ma lascia praterie dietro. Così Ilicic decide di fare tutto lui, calciare verso la porta, ma il suo tentativo viene deviato. Avere quattro giocatori nell'area avversaria premia, perché Gosens si ritrova il pallone sui piedi e, con il sinistro, va a segnare il 3-0 con cui si chiude il primo tempo.