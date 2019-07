Atalanta, si lavora in difesa: Caceres potrebbe essere un'idea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'amichevole contro lo Swansea ha inaugurato una tournée interessante per l'Atalanta. I nerazzurri hanno perso 2-1, ma le compagini inglesi sono più avanti nella preparazione. Ora gli orobici dovranno affrontare altre due squadre inglesi, ovvero Leicester e Norwich. Dei test difficili, come dichiarato spesso da Gian Piero Gasperini, che possono dare molte indicazioni in vista del campionato.

Oggi si scopriranno le varie avversarie, soprattutto quelle del mese di agosto: in questo modo sarà molto più semplice capire come indirizzare la preparazione di queste tre settimane. Tutti sono curiosi di capire come reagiranno i nerazzurri alla Champions League, ma soprattutto come verrà schierato Luis Muriel: la staffetta con il connazionale Duvan Zapata ci accompagnerà almeno per le prime giornate di questo campionato, non sarà semplice gestire un attacco con determinate caratteristiche.

Occhi al mercato - Si guarda anche al mercato e agli ultimi colpi per poter potenziare la rosa. Gasperini vuole un difensore centrale e un attaccante con determinate caratteristiche, probabilmente un vice Ilicic. Sarà difficile capire se la dirigenza nerazzurra riuscirà ad imporsi in questa seconda parte di mercato, ma i nomi che circolano possono sicuramente dare qualcosa in più a questa squadra.

Caceres per la difesa - Per quanto riguarda l'attacco ancora non ci sono profili che possono rientrare nelle determinate caratteristiche richieste, anche se la società si sta muovendo in questa direzione. La priorità resta quella di trovare un difensore centrale per poter sostituire Mancini: Martin Caceres a parametro zero potrebbe essere un buon affare soprattutto per essere un po' più competitivi nelle notti europee. Rimane comunque il nome di Sergi Gomez del Siviglia, ma l'interesse del Valencia potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino. Inoltre il difensore ex Juventus e Lazio conosce molto bene il campionato e non sarebbe un'ipotesi da scartare a priori.