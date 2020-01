Atalanta-SPAL, i voti ai tecnici: Gasperini in tilt, Semplici anche fortunato

© foto di www.imagephotoagency.it

La SPAL espugna Bergamo per 2-1 grazie ai gol di Petagna e Valoti, in risposta all'iniziale vantaggio di Ilicic. Non una bella gara per gli atalantini, incapaci di pressare come nelle giornate migliori. Alla fine la vittoria arriva per degli episodi (come lo scivolone di Palomino) ma la sensazione, anche nel primo tempo, è che la banda Gasp non fosse al meglio.

GIAN PIERO GASPERINI 5 - È reduce da due 5-0 consecutivi in cui non sbaglia niente, ma la mancanza di un esterno lo fa andare in tilt. La sua squadra però sembra appesantita, come se avesse caricato molto nelle ultime settimane, sensazione uguale a quella di Firenze. Sull'1-0 al 45', sbaglia completamente il cambio Djimsiti-De Roon e non la recupera più.

LEONARDO SEMPLICI 7 - Alle volte bisogna essere incudine, altre martello. Lo è per buona parte del primo tempo, ma poi nel secondo sfrutta la velocità di Reca per pareggiare. Anche fortunato, perché tiene in campo Valoti carico del giallo e autore di quattro falli (uno anche da dietro) che gli risolve la partita. La sua SPAL però soffre e si gode la vittoria.