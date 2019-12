Atalanta sprecona, Bologna cinico: al Dall'Ara rossoblù avanti 1-0 al 45'

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il Bologna chiude in vantaggio il primo tempo della gara casalinga contro l'Atalanta, valida per il 16° turno di Serie A. Rossoblù avanti grazie a una rete del solito Rodrigo Palacio, bravo e fortunato dopo un palo di Orsolini. Almeno due palle gol fallite invece dagli orobici, con Malinovskyi e soprattutto Pasalic che hanno sprecato malamente davanti alla porta.

La sblocca Palacio - Partenza sprint al Dall'Ara, dove le due squadre si affrontano fin da subito a viso apertissimo. Percussione di Orsolini al 4', ma al 6' sono i nerazzurri ad avere la prima vera occasione con un tiro fuori di Malinovskyi dopo un'ottima triangolazione in velocità con Pasalic. La Dea alza il pressing, ma a colpire è il Bologna al termine di una ripartenza micidiale dopo un calcio d'angolo a sfavore: uno scatenato Orsolini si accentra e calcia dal limite colpendo un palo clamoroso, ma agevolando anche il facile tap-in sotto rete di Palacio al 12'.

Che errore di Pasalic! - Dopo un primo quarto d'ora ad altissimi ritmi, le due compagini rifiatano e lottano su ogni pallone in mezzo al campo senza mai scoprirsi. La Dea ci prova, cerca di scardinare la cassaforte rossoblù specialmente con le iniziative dei suoi fantasisti. Come al 40', quando Malinovskyi mette un pallone d'oro a Pasalic davanti alla porta: il croato è libero di battere al volo ma calcia alto strozzando l'urlo in gola ai propri compagni. Sul fronte opposto risponde ancora Palacio, che al 45' chiama Gollini a un intervento miracoloso in tuffo con un tiro a girare sul secondo palo. È questa l'ultima emozione di un primo tempo divertente e ben giocato da entrambe le squadre, con un Bologna cinico e coriaceo in vantaggio su un'Atalanta davvero troppo sprecona. In attesa di una ripresa che promette sicuramente altrettanto spettacolo.