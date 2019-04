Atalanta-Udinese, Gasp cambia subito: dentro il giovane Piccoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini cambia subito: l'allenatore dell'Atalanta, al rientro in campo dopo l'intervallo contro l'Udinese, toglie Gianluca Mancini per inserire il classe 2001 Roberto Piccoli, attaccante classe 2001, che in questa stagione ha esordito in Serie A contro l'Empoli a metà aprile. Cambio più che offensivo, alla ricerca di una vittoria che sarebbe pesantissima, con tanta fiducia alla giovane leva bergamasca.