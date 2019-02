Atalanta, Zapata: "A Bergamo sono cresciuto. Mi trovo benissimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centravanti dell'Atalanta, Duvan Zapata, ha realizzato un'intervista con lo sponsor dei bergamaschi Star Casinò. Queste le sue parole: "A Bergamo mi trovo molto bene, sono cresciuto tantissimo e con i tifosi è nato subito un bel feeling. Fin dal primo momento mi hanno fatto sentire speciale e importante. Il numero 91? L'ho scelto perché è l'anno in cui sono nato e fino a ora mi ha portato fortuna. Il calcio è sempre stato la mia vita ma da piccolo giocavo anche a basket e baseball. Anche adesso continuano ad appassionarmi, insieme al football americano. In Colombia tifavo per il Club America di Cali, i miei idoli invece erano Henry e Drogba. I tifosi mi dicono che assomiglio all'ex Chelsea, per certi aspetti è vero ma lui era davvero fortissimo: mi fa piacere il paragone".