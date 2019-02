© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il derby vinto contro il Rayo, il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak ha parlato della sfida di Champions League contro la Juventus: "È lo gara iù importante della stagione. Dobbiamo affrontarla con calma, con fiducia. Non abbiamo paura e sarà un duello molto complicato ed equilibrato. Devi essere mentalmente forte ed entrare nel campo con calma. CR7? È chiaro che è uno dei migliori giocatori al mondo e mi piace affrontare i migliori. In questo match non importa come arrivi. Devi entrare in campo con la testa pulita e senza pressione".