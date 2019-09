© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sogno di vincere un titolo da capitano". Parola di Koke, centrocampista spagnolo dell'Atletico Madrid, da tifoso a canterano, da promessa a leggenda dei Colchoneros. "Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: lottare ogni partita, vincere ogni partita. Ci sono aspettative alte su di noi, è vero, ma è normale che la gente ci voglia veder combatter e ela nostra mentalità non cambia", ha detto in una lunga intervista a Marca.

Sulla Juventus. "Non sento voglia di rivincita. Ogni anno è differente: affronteremo domani uno dei migliori club del mondo, con grandi giocatori, sarà una grande partita. Però vogliamo superare il gruppo e vincere, che sia con la Juventus o con chi giocheremo".

Su Cristiano Ronaldo. "La Juventus non è solo lui: rispettiamo tutti i giocatori della Juventus, speriamo solo che nn sia la sua giornata e vogliamo difendere meglio perché non segni come l'ultima volta".