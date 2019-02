Fonte: inviato a Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il loro punto di forza è la società, il nostro la crescita degli ultimi dieci anni". Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, risponde così in conferenza stampa a chi gli chiedeva un punto di forza della Juventus, prossima avversaria dei Colchoneros in Champions League. Stuzzicato ulteriormente in sala stampa (La società è la forza della Juve a livello politico?), il Cholo ha chiosato: "No, lo dice lei. Io parlo di calcio, non di politica".