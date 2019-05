Atletico Madrid, strategia post Griezmann: assalto a Dybala e Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le Parisien fa il punto sul futuro di due attaccanti argentini ben noti alle nostre latitudini: Paulo Dybala della Juventus e Mauro Icardi dell'Inter. Il cui futuro potrebbe essere in Spagna, magari a Madrid, ma non in casa Real. E tutto dipende dal domani di Antoine Griezmann.

Il Petit Diable al Barça? Proseguono i rumors, senza sosta. L'Atletico Madrid non pensa all'addio di Antoine Griezmann, obiettivo caldo del Barcellona per l'estate che verrà, ma il club si sta già muovendo. Intanto Grizou, per AS e per il Mundo Deportivo, è il primo nome sulla lista Blaugrana per rinforzare l'attacco che potrebbe perdere Philippe Coutinho.

Strategia argentina Così, spiega France Football, l'Atletico sta già studiando le alternative per il futuro. Uno o l'altro racconta, ma anche per AS i Colchoneros di Diego Pablo Simeone stanno guardando verso l'Italia per l'eventuale dopo Griezmann. E i nomi nel mirino sono due: Paulo Dybala e Mauro Icardi.