Attacco della Bild a Meunier dopo Lazio-Borussia: "E dire che dovrebbe sostituire Hakimi..."

Attacco durissimo della 'Bild' a Thomas Meunier dopo Lazio-Borussia Dortmund, gara vinta 3-1 dalla squadra di Simone Inzaghi. Per il quotidiano tedesco il laterale belga è stato il peggiore in campo e a corroborare questa tesi le statistiche della prestazione dell'ex Paris Saint-Germain: "Su 19 passaggi - si legge - ne ha sbagliati il 30%, molto peggio anche del portiere Hitz".

La Bild etichetta già il suo acquisto come un flop: "In quella zona di campo dovrebbe sostituire Hakimi, ma i suoi errori sono inspiegabili". Meunier questa estate è sbarcato a Dortmund a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto col PSG.