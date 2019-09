Attento Napoli: Barcellona pronto all'assalto per Fabian l'estate prossima

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mundo Deportivo avvisa: la prossima estate sarà quella buona per un assalto del Barcellona a Fabian Ruiz, diventato grande con la maglia del Napoli rispetto ai tempi in cui giocava in Liga. I blaugrana, si legge, avevano già la possibilità di acquistarlo l'estate scorsa, ma alla fine decisero di non ribattere alla proposta arrivata dal club campano, rinunciando al calciatore. Che però nel frattempo è diventato un titolare persino nella Spagna, ed un calciatore di livello assoluto. Tanto che, scrivono dalla penisola iberica, difficilmente il Napoli lo venderà per meno di 60 milioni.