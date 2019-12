Audio rubato, De Siervo: "C'è chi ha fatto il passo più lungo della gamba"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non fatemi passare per essere quello che silenzia... Io li andrei a prendere uno a uno per non consentire che 10 persone rovinino immagine del Paese. Ho avvertito il presidente Gravina, ho avvertito il commissario, parlando col presidente ho appreso che questa registrazione è stata data in forma anonima due volte a lui stesso e alla Procura Federale, che l'ha esaminata. Qualcuno all'interno di quella stanza ha fatto il passo più lungo della gamba". Così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A a margine della conferenza stampa tenuti quest'oggi.

Secondo quanto riporta il sito di Repubblica, nella stanza oltre a De Siervo erano presenti l'allora presidente della Lega Gaetano Micciché, Luca Percassi dell'Atalanta, Alessandro Antonello dell'Inter, Paolo Scaroni del Milan, Stefano Campoccia dell'Udinese e il segretario verbalizzante.