Aulas: "Consideravo la Juve favorita per la Champions. Allegri rimarrà"

© foto di Marco Spadavecchia

Nel corso della lunga intervista con Tuttosport, Jean-Michel Aulas ha parlato anche dell'edizione 18-19 della Champions League, che il Lione ha abbandonato agli ottavi, un turno prima della Juventus: "A inizio stagione consideravo i bianconeri come i favoriti in Coppa. Ma non sono stupito dell’Ajax. Noi abbiamo affrontato gli olandesi due anni fa, in semifinale di Europa League, e a quel tempo i loro migliori talenti erano praticamente esordienti. Però si vedeva che avevano grande qualità e un gioco dinamico che avrebbe permesso loro di fare strada negli anni successivi. Barcellona favorita? Io non sarei stupito nemmeno se trionfasse l’Ajax".

Allegri al Lione, Aulas non ha dubbi: "Parliamo di un grandissimo allenatore, certo che lo prenderei. Ma penso che continuerà con la Juventus. Mi sorprenderebbe vedere Deschamps o Guardiola alla Juventus, io penso che resterà Allegri".