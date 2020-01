© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Sky Sport il direttore sportivo dell'Inter ha parlato in termini piuttosto chiari di Christian Eriksen, sogno ed obiettivo di mercato dei nerazzurri già per gennaio: "Giocatore importantissimo, ha attirato le attenzioni delle big europee vista la sua situazione contrattuale. Ci stiamo provando, ci siamo presentati in modo ufficiale al Tottenham, abbiamo fatto un'offerta e aspettiamo, vediamo se potrà andare in porto ma è difficile proprio perché è un grandissimo giocatore ed è normale che in tanti ci pensino. Ci giocheremo le nostre carte e faremo il massimo".