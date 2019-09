© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus pareggia i conti contro il Brescia grazie all'autorete di John Chancellor al minuto 39. Paulo Dybala conquista un calcio d'angolo e batte in maniera perfetta verso il centro: Joronen esce in maniera poco convinta, il pallone lo oltrepassa, sbatte sulla spalla di Chancellor e finisce in rete.

Al 39esimo Brescia-Juventus è 1-1.