Avv. Capello: "Il Napoli può chiedere sanzione fino a 50% stipendio"

Cosa succederà in casa Napoli? Ai microfoni di Sky Sport 24, l'avvocato Pierfilippo Capello, esperto di diritto sportivo dello studio Osborne Clarke, ha fatto il punto della situazione sul caos seguito all'ammutinamento dei giocatori azzurri: "Bisogna dire che il rapporto tra calciatore professionista e società è quello di un lavoratore dipendente, regolato da un accordo collettivo, cioè l'AIC e la Lega hanno trovato un accordo che regola diritti e doveri delle due parti. Tra i doveri dei calciatori c'è quello di attenersi alle istruzioni che ricevono dalla società a livello agonistico. Possiamo dire che il ritiro rientra tra queste? Probabilmente sì, perché è come quando il datore di lavoro ritiene che i suoi lavoratori non stiano rendendo e quindi indice una riunione di 2-3 giorni. Sarebbero tenuti a rispettarla, e se non fossero d'accordo potrebbero scioperare. Ma dire semplicemente 'non lo faccio perché non sono d'accordo' li mette in una posizione di debolezza, perché il dipendente ha violato le indicazioni senza dare particolari spiegazioni".

Cosa può fare il Napoli?

"Può fare due cose. Erogare una multa del 5% contro cui i calciatori possono fare ricorso. Inoltre può attivarsi davanti al collegio arbitrale e chiedere che il giocatore venga sanzionato con una sanzione che equivale al 25% del suo stipendio lordo mensile, quindi il Napoli può chiedere fino al 50% del netto. Non credo che succederà, anche perché il Napoli dovrebbe agire nei confronti di tutti i giocatori: probabilmente si arriverà a un accordo".