Avv. Rombolà: "Keita-Calenda? Mandato non depositato è privo di valore"

Sulla querelle Keita-Calenda, ex procuratore dell'attaccante senegalese dell'Inter in prestito dal Monaco, si è espresso questa mattina a MC Sport Network l’esperto di diritto sportivo Avv. Carlo Rombolà.

L’oggetto del contendere, stando a quanto scrive Calenda, dovrebbe essere un ipotetico accordo fino al 2020. Di che tipo di accordo si potrebbe trattare? "È un accordo fra privati, in base al quale un professionista presta la sua consulenza - di qualsiasi genere e a titolo presumibilmente oneroso - a un atleta."

Ai fini federali ha più valore un eventuale contratto non depositato o un mandato già depositato in FIGC?

"Per avere valore nei confronti della federazione, io sono obbligato a depositare il mio contratto: in caso contrario, per la FIGC, è come se il mio accordo con il calciatore non esistesse".

Quindi, avvocato, ci sta dicendo che fa fede la volontà del calciatore di cambiare agente?

"La risposta è sicuramente positiva: fa fede la volontà del calciatore. Del resto, per perfezionare gli accordi contrattuali bisogna essere in due: se una parte non ho più intenzione di avvalersi dei servizi dell’altra, è libera, rispettando i termini del contratto, di fare le sue scelte orientandosi verso altri professionisti. Funziona così anche nel mio lavoro di avvocato".